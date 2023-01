Emocionante reencuentro de familia colombiana con hermana a la que creían muerta

La mujer, que vivía con su hijo en España, regresó a Colombia para volver a ver a sus seres queridos, de quienes fue apartada cuando era solo una bebé.

Como un milagro de Navidad, así fue recibida este miércoles en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) Gilma Rosa, de 65 años, a quien sus familiares buscaban hace más de cuatro décadas y lograron hallar gracias a un registro de votación en Pamplona, España.

El esperado reencuentro se logró luego de ocho meses de que Fredy Vargas se empeñó en la búsqueda de Gilma, hermana de la abuela de su esposa.

Tras conocer que su familia colombiana la buscaba, Rosa no dudó en comprar tiquetes y volver, después de años radicada en España, a reencontrarse con sus hermanos, en especial con Pastora, quien soñaba con ver otra vez a la hermanita que ella cuidaba cuando tenía 10 años.

La familia llegó a la terminal aérea con flores y una pancarta con este mensaje: “Si el destino nos separó, Dios hoy nos une bienvenidos a casa”.



Foto y video cortesía de la familia.

El grupo aguardó en la zona de salida de los pasajeros que llegan de vuelos internacionales y apenas vieron que Gilma salió por la puerta le abrieron paso a Pastora. Listos con sus celulares, los familiares grabaron a las hermanas que se fundieron en un fuerte abrazo entre aplausos de la multitud.

Luego pasaron uno a uno a saludar a la mujer que llegó en compañía de su único hijo, quien también se reencuentra con una familia que no sabía que tenía.

Fredy Vargas, el artífice del encuentro, señaló que la familia se fue a la cama las 3:00 a.m. luego de ponerse al día en pocas horas de todos los años vividos alejados unos de otros.