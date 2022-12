Emotiva despedida a Michel, la niña de tres años asesinada con una granada en Ituango

Centenares de personas marcharon por las calles del municipio para darle el último adiós a la pequeña.

El silencio imperó en las calles por momentos. Pero el sonido de las balas y el accionar del terror no lograron callar la solidaridad de miles de itangüinos.

María Dora Echavarría Monsalve, habitante del municipio, dice que siente “mucho dolor, la verdad yo soy madre y es un dolor muy grande que uno no puede soportar y quizá nosotros acá en Ituango, necesitamos la paz y no tanto sufrimiento para una madre”.

Paz es la palabra que más se escuchar decir a los habitantes del municipio.

“Ituango en este momento se encuentra muy dolido, es una pérdida muy grande, una bebé que paga por lo que ni siquiera sabe qué es, una guerra que se está viviendo en Ituango, en todo Colombi”, manifiesta José María Ortiz Gómez, habitante de Ituango.

A esta altura, la pregunta que muchos se hacen es, “¿una niña de tres años qué deuda tiene con la guerra? ¡Ninguna! Todos los niños de Ituango y del mundo nos acompañan en esta marcha”, asegura Sandra Correa, profesora en la localidad.

Las investigaciones continúan, pero aún no hay claridad sobre los responsables.

“Se están ofreciendo hasta 50 millones para quien brinde información sobre estos hechos. Ya se está avanzando por parte de la policía y entes investigadores”, dijo el alcalde, Hernán Darío Álvarez Uribe.

La guerra y la ambición cegaron la vida de una pequeña de solo 3 años de edad, que solo sabía jugar con a las muñecas y dar abrazos. Su sonrisa perdurará por siempre.