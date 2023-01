Empeora la calidad del aire que se respira en el Valle de Aburrá

A tres días de que termine el estado de prevención, la contaminación ambiental se recrudece y cada hora crece el número de estaciones de medición en color naranja.

Pese a las drásticas medidas para evitar una contingencia ambiental, este miércoles las estaciones de monitoreo poblacional en Medellín y el área metropolitana registraron en su mayoría color naranja, lo que significa, un aire malo para los niños, embarazadas y adultos mayores.

“No tuvimos estabilidad atmosférica en todo el día lo que no permitió la salida de los gases contaminantes, en la noche tuvimos unos fenómenos de lluvia que no llegaron al valle y no se materializaron”, indicó Sergio Orozco, secretario de Medio Ambiente de Medellín.

Sin embargo, explicó el Área Metropolitana que si el color naranja persiste más de 24 o 48 horas se deben tomar nuevas medidas, razón por la que el gremio de transportadores de carga hicieron un llamado.

"Solicitamos formalmente al señor alcalde Federico Gutiérrez una reunión con él y no con otro funcionario, para que por favor nos escuche referente al tema de calidad del aire. El Área Metropolitana nos lleva por un camino errado en esta materia y todos estamos pagando las consecuencias".

Para ciudadanos como Catalina Zuluaga “las medidas no han sido las más correctas”.

Mientras que Carlos Pérez, habitante de Medellín manifestó que el pico y placa debería ser más extendido “con el objetivo de mejorar la salud de todos”.

La medida de prevención sigue vigente con el pico y placa ambiental hasta el próximo 30 de marzo