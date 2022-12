Empleados del Hospital Marco Fidel Suárez protestan por falta de pago

Unos 50 empleados del hospital Marco Fidel Suárez, que tiene sus oficinas principales en Bello (Antioquia) recibieron este lunes la peor noticia que cualquier trabajador pudiera escuchar: se quedaron sin empleo.

De inmediato, salieron a la Autopista Norte para reclamar. Sin embargo, según Lesly Meneses, una auxiliar de enfermería de ese hospital, sus exigencias no son para que se les reintegre a las labores.

“Pedimos que se nos pague lo que nos deben. No nos llega el salario desde abril. Nos deben mayo, junio, julio y agosto”, dijo.

Los afectados son médicos, auxiliares de enfermería, jefes, trabajadores de las áreas de contabilidad y dedicados a labores administrativas que vieron cómo les fueron cerrando las oficinas, les cancelaban los turnos y les dejaron de responder las preguntas sobre esa situación.

“Por eso nos vamos a reunir mañana (martes) a las 11 de la mañana. Vamos a pedir que nos responda, porque resulta que la cooperativa no nos paga lo que nos debe”, aseguró Lesly.

A esa hora, esperan, no solo les resuelvan sus exigencias, también piden que el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional (Esmad), les respete sus derechos.