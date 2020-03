“Empresas tienen que sumarse”: alcalde de Girardota sobre medidas para mejorar calidad del aire

Diego Agudelo también levantó el pico y placa ambiental en su municipio porque no está de acuerdo con las decisiones tomadas en la junta del Área Metropolitana.

Según el mandatario, tras varios análisis, se encontró con que la medida no mejoró la calidad del aire en su municipio.

“Después de hacer un monitoreo durante toda la semana, de tomar otra serie de medidas más rigurosas, Girardota tomó la decisión de parar todo el parque automotor pesado en la mañana del pasado miércoles y jueves y darnos cuenta de que no pasaba nada, de que no cambiaba nada”, explicó el alcalde.

Agudelo ya había manifestado su inconformidad con el pico y placa ambiental el pasado sábado, en la rueda de prensa donde se decretó la restricción vehicular las 24 horas. Durante el encuentro fue el único mandatario, de 10 presentes, que alzó su voz contra esta decisión.

“Definitivamente aquí las empresas tienen que sumarse a encontrar la solución. La solución no es solo el pico y placa, por lo menos en Girardota, el municipio que yo presento, tenemos que decir las cosas como son, aquí no podemos sacrificar solo los recursos y el tiempo de la ciudadanía, todos debemos aportar a la solución y con el sector empresarial no sucede absolutamente nada”, advirtió el político en entrevista con Noticias Caracol.

En este municipio, ubicado al norte del Valle de Aburrá, hay 88 empresas y 278 chimeneas, por lo que hacer seguimiento a la industria se ha vuelto una necesidad.

“Lo primero es tocar el sector empresarial, hemos hecho un llamado a irlas tocando por niveles de contaminación: ladrilleras, empresas químicas, empresas de minería. Yo no he dicho que las cierren, yo he dicho que en estos momentos de crisis, donde pasamos una situación tan delicada ambiental en el Valle de Aburrá, las empresas deben sacrificar algo por el bienestar de todos, eso es lo único que he dicho. Pasemos esta crisis, asumámosla entre todos y nos sentamos a tomar soluciones”, sustentó el mandatario.

El alcalde, además, hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Ministerio de Medio Ambiente, por favor ayúdenos, nos estamos muriendo en el Valle de Aburrá”.

Entretanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decretó la emergencia ambiental por calidad del aire solo en la capital antioqueña. Y en nueve de los diez municipios del área metropolitana está vigente el pico y placa ambiental, que será las 24 horas a partir del miércoles, menos en Girardota que levantó la restricción desde este lunes.