En 20 días Murindó pasó de estar inundado a la completa sequía

Cerca de 25 a 30 kilómetros del río bajó su cauce a tal punto que varias comunidades no tienen agua para suplir sus necesidades.

En solo 20 días los habitantes de Murindó han vivido un drástico cambio por cuenta de la entrada de la temporada seca, de estar con el agua dentro de sus viviendas ahora ven como el río ha dejado de fluir hacia las veredas ribereñas.

Así lo alertó el alcalde Jorge Eliécer Maturana que pasó de atender la emergencia por inundaciones a esta nueva situación: "Paradójicamente hace 20 días teníamos el agua al cuello y hoy el río se secó tanto que en este momento tengo nueve comunidades que están prácticamente encerradas, no pueden salir porque el único medio de transporte es el río", señaló el mandatario.

La preocupación se centra en la movilidad y transporte de productos y alimentos ya que la comunidad más cerca del casco urbano de Murindó se encuentra a horas, mientras que hay otras que están a dos días de viaje.

Maturana señaló que la situación más crítica se presenta en cinco comunidades entre ellas Murindó Viejo y Bartolo donde no tienen agua ni para preparar sus alimentos, en otras cuatro no tienen desabastecimiento pero tienen dificultad para transportar los productos.

Fotos: Alcaldía de Murindó