En 98 segundos, este ladrón burló la vigilancia de un establecimiento y saqueó un carro

Una cámara de seguridad captó los momentos en los que el delincuente retira un vidrio de una de las ventanas, entra al vehículo y roba algunas pertenencias.

Marcela Mejía, dueña del automotor, aseguró que el robo se presentó mientras cenaba con un amigo.

“Entramos al restaurante a cenar y cuando salimos nos dimos cuenta que el vidrio trasero estaba reventado, abrimos el vehículo y no estaba ninguna de nuestras dos maletas, una con un computador muy importante de la oficina. Yo estaba en un viaje laboral, tenía una agenda de mis reuniones, los contactos con los que había estado en Cartagena”, dijo la víctima, quien pide a las autoridades celeridad en la investigación.

“Había una persona que realmente estuvo muy pendiente de cuando yo baje los elementos del carro, realmente no llegamos a sospechar más allá de eso, pero cuando entramos al restaurante y tuvimos conocimiento de los videos nos dimos cuenta que era la misma persona”, añadió.

La mujer ya estableció la denuncia respectiva.

Noticias Caracol intentó comunicarse con los propietarios del restaurante donde sucedió el hurto pero no fue posible.