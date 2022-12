En Antioquia esperan cuerpos de dos policías asesinados por el Eln en Nariño

En Medellín, en medio del dolor, los familiares del auxiliar de la Policía John Jaime Oquendo, asesinado en las últimas horas junto a su compañero Edison Jesús Ledesma por hombres del Eln en el departamento de Nariño, esperan el cuerpo de su ser querido, mientras piden al Gobierno que se haga justicia.

John Jaime Oquendo cumpliría 25 años en el mes de marzo. Hace seis prestaba su servicio militar en la Policía, en la población de Bocas de Satinga, en Nariño. Allí fue asesinado, presuntamente por hombres del Frente Comuneros del Sur del Eln. Su padre exige que se esclarezcan los hechos. (Ver también: Ministra de educación rechaza ataque del Eln cerca de escuela rural en Antioquia).

“El hijo mío se fue a buscar ese papel para poder conseguirse un empleo y vea cómo me lo mandaron, me lo mandaron, pero muerto (…) ¿Cuál es la paz que están buscando? Qué paz es esa? Matando a la gente. Eso no es ninguna paz porque vea, se llevaron a mi hijo a pagar el servicio y me lo trajeron muerto”, dijo Jorge Iván Oquendo, padre de John Jaime.

John Jaime era de Medellín y su compañero Edison, también auxiliar de la Policía y asesinado en el mismo hecho, era de Támesis, suroeste de Antioquia. Allegados a John Jaime aún no entienden cómo los jóvenes fueron asesinados por la espalda.

“En este momento toda la responsabilidad se le está atribuyendo al ELN por el paro armado que han anunciado en diversas zonas del país, pero falta ver cuál es la real responsabilidad de ellos”, cuestionó Paola Parra Oquendo, familiar de Jon Jaime.

La familia Oquendo espera el traslado del cuerpo de John Jaime desde Tumaco, en las próximas horas, y piden justicia para este crimen.

Tras la arremetida de esa guerrilla, el presidente Juan Manuel Santos acaba de sentenciar en las redes sociales que a esa organización al margen de la ley solo le quedan dos alternativas:

El ELN tiene solo tiene dos alternativas: avanzar a la paz o recibir todo el peso de las acciones de nuestras fuerzas armadas y de la ley. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 16, 2016