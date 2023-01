En Antioquia se han presentado 19 quemados por pólvora: los niños son los más vulnerables

Él último caso en Medellín fue el de una menor que resultó quemada en su cuello por un chorrillo.

Dos niños del barrio Manrique, las nuevas víctimas de la pólvora en Medellín Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 3 millones de pesos para quien brinde información sobre bodegas en donde se esté guardando artefactos pirotécnicos.

"Nuestra meta es siempre que no haya quemados por una causa absolutamente evitable y que pueda poner a alguien en una situación de discapacidad. Medellín muestra una disminución del 75 por ciento respecto a 2015 y de un 15 por ciento respecto al 2017, y hoy tenemos siete lesionados", manifestó Rita Almanza, jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.

La funcionaria señaló que el caso más reciente de un menor quemado en Medellín fue el de una niña que resultó lesionada en su cuello. “Hay que recalcar que debemos buscar entornos seguros y avisar a las autoridades cuando veamos que están utilizando pólvora o sepamos dónde la están almacenando”, aseguró la funcionaria.

Otro de los casos y de mayor gravedad, es el de un niño de 10 años, residente en el barrio Manrique, que tiene gran parte del cuerpo comprometido.

“Quemaduras en tronco y miembros superiores a causa de un volcán, esto para mencionar que no hay pólvora para niños, las luces de bengala, los totes, no son inofensivos, no tenemos pólvora segura”, señaló Almanza.

Tenga en cuenta cómo debe actuar en caso que su hijo sea víctima de quemaduras por pólvora.

"Lo primero es dejar algunos mitos, que vamos a echarle aceite de cocina, o crema dental, o penca sábila, o cualquier cosa rara, lo primero que se debe hacer con ese menor es tratar de enfriar la herida con agua normal y trasladar inmediatamente a la unidad de salud", Luis Guillermo Vélez, médico especialista en el Hospital General.

