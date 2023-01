En Antioquia van dos menores de edad quemados con pólvora, uno de ellos con amputación

El caso más reciente se registró en Envigado. Autoridades advierten que por estos casos los padres pueden perder la custodia de sus hijos.

Julián Obando, de 32 años, estaba reunido con sus amigos en el sector de Campo Valdés (Medellín) cuando un volador le cayó en su hombro ocasionándole una lesión y la perdida de la audición en un oído.

"Tiene comprometido un cuarto del tímpano. No me han podido intervenir o hacer ningún procedimiento porque está muy inflamado", relata la víctima.

Como Julián, son siete personas más las que han resultado heridas con pólvora durante los primeros siete días de diciembre en Medellín. Por lo que las autoridades hicieron un llamado para evitar el uso de este material y explican qué hacer en caso de sufrir alguna lesión o quemadura:

"Enfriar la zona, colocar agua sobre el lugar donde está la lesión, dejar caer agua uno, dos, tres minuticos y posteriormente cubrirla con una venda o una camisa", señala Mauricio Andrés Díaz, docente de la Cruz Roja, seccional Antioquia.

Otra preocupación para las autoridades es la quema de globos. Según el director de Prosur, entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre se han avistado 879, de los cuales nueve han caído apagados y seis han caído encendidos.

"Ya se reforzó personal con globeros en los techos para cuidar que cuando caiga el globo sea atrapado y no cause incendios", explica Carlos Viviezca.

"La mecha ya se puede transformar a una más segura que sería la mecha parafinada, esto permite que la bola se consuma totalmente", recomienda César Augusto Escobar, globero.

La Secretaría de Salud de Antioquia señaló que a la fecha se han registrado 13 lesionados en todo el departamento, dónde se han visto afectados diez hombres, una mujer y dos menores de edad.

El caso más reciente se registró en Envigado, sur del Valle de Aburrá, donde un joven de 17 años sufrió quemaduras de tercer grado en su pierna cuando otras personas lanzaron pólvora desde un vehículo.

Este hecho se suma al de un niño de 10 años que sufrió amputación luego de manipular una papeleta en San Javier, comuna 13 de Medellín.