En Aranjuez comunidad protestó por desalojo

Inconformes por los dineros que algunos han recibido y otros que aseguran no tener el pago de la vivienda protestaron frente a una casa dividida en dos, ubicada en la calle 93 F N° 55 A – 13 en Aranjuez, que el pasado miércoles desalojaban para continuar con la construcción del Puente de la Madre Laura, obra que ya tiene un avance del 50%.

@BluRadioCo con esmad intentan desalojar a anciana y su familia afectados por puente madre Laura en medellin



Según Luz María Múnera, líder de la comunidad, la familia desalojada aún no recibe el dinero y por eso no les parece justo que se tengan que ir sin una solución de vivienda.

Mientras que Gonzalo Betancur Giraldo, habitante del sector, explicó que el dinero que están dando por las viviendas es muy bajo y no alcanza para comprar otra casa, ya que no supera los 45 millones de pesos.

Ante el aglomeramiento de la comunidad, la Policía envió un grupo del Esmad, que generó indignación.

Según la líder social Múnera no era necesario que estos funcionarios asistieran, ya que la comunidad es pacífica.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que se encarga de la ejecución de la obra, no se ha pronunciado. Sin embargo, se conoció que el año pasado la EDU pagó el predio.