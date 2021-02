En cementerio de Puerto Berrío estarían, como NN, los restos de más de 100 víctimas del conflicto

Selladas y bajo medida de protección especial, así permanecen las bóvedas y bodegas del cementerio de Puerto Berrío , Antioquia, donde reposan los restos de personas enterradas sin haber sido identificadas que ya fueron cotejados por los forenses de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) .

Doña Luz Miriam Atehortúa es líder de la Mesa Municipal de Víctimas de Puerto Berrío y busca a su hijo desde 1987. El cuerpo de este podría estar en el cementerio La Dolorosa de esa población antioqueña.

“Yo llegué desplazada a Puerto Berrío, pero ya me habían desaparecido a mí hijo. Me lo desaparecieron en el 20 de noviembre del 87, me lo bajaron de un carro en Porce. Yo no sabía qué grupo era (el responsable), pero me di cuenta que era la guerrilla y hasta ahora poco que hablé con Pastor Alape y él me dijo que era la gente de él. Bueno, por lo menos ya sé quién lo hizo”, afirma esta mujer.

Para los habitantes de Puerto Berrío, la custodia de los 416 restos es un avance que da tranquilidad a las familias que tienen personas desaparecidas.

Mary Rodríguez, habitante de ese municipio, cree que entre ese número de despojos puede haber personas fallecidas o asesinadas cuyas familias están en otras partes de Colombia.

“Demás que habrá mucha gente desaparecida y la familia quiere saber de ellos, y no saben en dónde están. Demás que deben de haber de otras ciudades, de otros departamentos, y las familias angustiadas para darles cristiana sepultura”, indica.

Sobre la labor de la JEP en ese camposanto, Claudia Patricia Trujillo Agudelo, la secretaria de Gobierno de Puerto Berrío, explica: “Realizaron el embalaje y rotulado de algunos NN o personas no identificadas que se encontraron en el cementerio, ya posteriormente continuarán con su protocolo y su tema investigativo. Ellos identificaron más o menos unos 104 cuerpos que presentan lesiones, entonces podríamos estar hablando de personas que fueron víctimas del conflicto armado”.

Se espera que a estos cuerpos se les realice pruebas de laboratorio para cotejarlos con el ADN de quienes fueron desaparecidos.