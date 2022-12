En chiva rumbera grupo de payasos crearon felicidad en el Hogar del Desvalido

No tienen una fundación, no hacen parte de ninguna secretaría de gobierno y mucho menos de un partido político, pero entre sí son un grupo de amigos que buscan crear felicidad.

Durante un mes, 25 personas de Medellín, se dedicaron a buscar entre sus conocidos equipos médicos, alimentos y todo tipo de ayudas para el Hogar del Desvalido, una fundación que se dedica a cuidar personas con discapacidad cognitiva o física en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá.

“Nosotros somos un grupo de amigos que recogimos donaciones a personas que se quisieron comprometer con la causa. Entonces recolectamos equipos de gimnasia, ropa, enceres, artículos de aseo y pañales”, cuenta Érica María Acevedo, una de las líderes de esta actividad.

Sin embargo, para ellos lo más importante fue poderles brindar un momento de esparcimiento.

“Es darles la posibilidad de que compartan con otras personas, que sean escuchados, que reciban abrazos, porque no es solamente venir y traerles un regalo sino que es también estar con ellos”, puntualiza Acevedo.

#VIDEO grupo de payasos llevan una tarde de felicidad al Hogar del Desvalido en #Antioquia pic.twitter.com/as3v5ixr8U — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) April 10, 2016

El total de las donaciones recogidas por este grupo suman 29 millones de pesos. Sin embargo, en esta institución todavía hay muchas necesidades por cubrir.

“Ellos necesitan adecuar la zona de lavandería entonces requieren dos lavadoras industriales, con secadoras, porque allí habitan 90 personas. También hay requerimientos de pintar la institución, adecuar la cocina, entre otros”.

Si desea colaborar con la causa llame al 312 849 51 86.

Los beneficiados no cabían de la dicha, incluso algunos hicieron la petición a este grupo de no olvidarlos

“Esto ha sido muy bueno, no nos vayan a abandonar”, dijo Willian Echavarría, uno de los beneficiados quien quedó sin visión y sin poder mover parte de su cuerpo por un accidente de tránsito.