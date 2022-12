En dos años estará lista la línea C del Metro

Para final del 2016 estarán listas las dos nuevas estaciones que tendrá la línea C del Metro de Medellín, un proyecto que desde hace varios años ha solicitado la comunidad. Una de las nuevas estaciones dará acceso directo a la sede de la Universidad Nacional.

El gerente del Metro de Medellín, Ramiro Márquez, confirmó que una de las paradas de la Línea C será con escaleras directas a la Universidad Nacional. Esto garantizará mayor seguridad a los estudiantes.

“Este proyecto va a movilizar el orden de 50.000 pasajeros al día y le va a permitir a la Universidad Nacional cumplir una aspiración de muchos años antes de ampliar los horarios y poder ofrecer más cupos y seguridad en el transporte”, explicó Márquez.

El costo de esta nueva estación de la línea C será de 116.000 millones de pesos.