En el 30% de las mesas de votación los jurados tenían distintivos de campañas

Al 10% de los observadores de la Misión de Observación Electoral no se les permitió acceder a los puestos de votación en el momento de la apertura del proceso electoral, aduciendo falta de autorización pese a que se cuenta con resoluciones del Comisión Nacional Electoral.

En el 22% de las mesas observadas no se presentaron los seis jurados y en el 30% alguno de los jurados portaba distintivos propios de campañas; 10.5% de estas mesas no se contó con todos los elementos del kit electoral y en el 11% no había testigos electorales.

En 56 de los puestos no hubo presencia de instituciones de Ministerio Público y Justicia, en 73 no se brindaron condiciones de acceso para personas en situación de discapacidad.

Los dispositivos biométricos se observaron en el 46.5% de los puestos, sin embargo en 31 de esos puestos no todas las personas fueron sometidas a ellos y han generado congestión en algunos puestos de votación.

Las principales irregularidades reportadas están representadas en participación indebida de funcionarios en política, entrega de votos marcados, compra de votos y propaganda no autorizada.

Preocupa a la MOE de manera particular el volumen de denuncias recibidas sobre el proceso en el municipio de Bello, así como la congestión que se generó al inicio de la jornada por el uso de la biometría, dada la eventualidad de que pueda trastornar el cierre de la jornada electoral.

