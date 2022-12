En el barrio Andalucía evacuan 100 personas tras deslizamiento de tierra

Desconsuelo y dolor proyecta la mirada de Jorge Londoño cuando sus ojos se detienen a observar lo que quedó de su casa, una de las 26 viviendas afectadas por un alud de tierra en el barrio Andalucía, nororiente de Medellín.

“Eso no lo puede uno devolver atrás ni adelantar, porque de todas maneras ya eso queda, ya lo que fue fue y uno no puede hacer nada ahí. Eso son los designios de Dios y no se puede hacer nada”, relata Jorge.

Publicidad

Como don Jorge, a quien le tomó 35 años levantar su vivienda con sus propias manos, otras 100 personas de este sector tuvieron que salir corriendo al escuchar un extraño ruido de la tierra.

“Eso traqueaba y en ese momento llegaron los Bomberos, uno entró y algo le cayó encima. Salimos corriendo y cuando estábamos abajo se vino todo el alud y toda la tormenta”, contó Richard Peláez, otro de los afectados.

Ocho viviendas colapsaron totalmente y 18 más resultaron afectadas. La Alcaldía adelanta el censo para ayudar a los afectados.

“Se les dio todo el apoyo, fueron los Bomberos y la comisión social prestando las ayudas de emergencia. Ya viene el proceso de revisar que tope de ayudas o subsidios se les puede dar”, indicó Carlos Gil, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre, Dagrd.

Publicidad

En el hecho, gracias a la oportuna acción de las autoridades y de la misma comunidad no se presentaron heridos ni muertos. La familia de don Jorge y otras 25, con resignación tendrán que buscar donde vivir.