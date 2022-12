En el Día de la mujer, una agente de tránsito sufrió golpiza por parte de motociclista

Los hechos ocurrieron luego de que el señalado agresor intentara huir de un control de mal parqueo en el sector de Ciudad del Río.

Luisa Fernanda Ríos Suárez tiene 24 años, es madre de un niño de 3, y desde hace cuatro es agente de tránsito de Medellín.

Su larga experiencia la ha llevado a conocer casi todos los rincones de la ciudad pero nunca, hasta este 8 de marzo, había experimentado ser objeto de agresión.

Los hechos que quedaron registrados en video ocurrieron a eso de las 3:00 de la tarde, cuando ella junto a dos compañeros más llegaron al lugar a hacer control de mal parqueo.

“Había tres motos mal parqueadas y procedimos a tomar las fotografías de las placas y a hacer los comparendos. Cuando sus conductores se dieron cuenta uno de ellos quiso escapar, pero uno más, sin darme cuenta, arrancó y me embistió de frente con su moto, aporreándome”, afirma Luisa Fernanda Ríos.

Es en ese momento cuando el hombre comienza a golpear a la agente.



“Yo no quería dejarlo ir porque me había agredido. Mis compañeros intentaron contenerlo pero el hombre, que estaba sobre su moto, no dejaba de golpearme”, continúa relatando Luisa Fernanda Ríos.

Por fortuna, poco después llegan algunos patrulleros de la Policía y detuvieron al hombre, quien de inmediato alegó que, en realidad, la agente lo había tirado al piso. A esto se sumó que el hombre afirmó ser hijo de un capitán de la Policía.

A eso de las 5:00 de la tarde el hombre fue entregado a agentes del CTI para comenzar una investigación por agresión a servidor público.

Luisa Fernanda Ríos, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía, recibió golpes en su rostro, en sus brazos y en su dorso.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, manifestó que “tenemos un día triste. Dos de nuestros agentes fueron agredidos. Queremos rechazar este tipo de comportamientos. Nosotros tenemos 530 agentes de tránsito que velan por mejorar la movilidad en nuestra ciudad”.

Foto y video: cortesía.