En el fútbol colombiano, joven jugador de Leones es un ejemplo de vida

Santiago Arroyave tiene 18 años, entrena con el equipo que subió este año a primera categoría y no conoce de obstáculos ni limitaciones.

“Para mí, el fútbol se juega con los pies y la mente, no se necesita nada más, las manos, los brazos, son un complemento simplemente”, manifestó el jugador.

Una anestesia que le aplicaron a su madre en una operación cuando estaba en embarazo, interrumpió el crecimiento de sus brazos pero con los pies cuando era niño encontró una razón para vivir.

“La vida me ha dado alegrías, el fútbol también, estoy agradecido por ser lo que soy, humilde y buena persona”, aseguró.

Este volante, hace poco encontró una inspiración más que lo acompaña en cada entrenamiento, la camiseta de James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia.

“Lo admiro demasiado, me asimilo al juego de él, al pase, a los tiros libres, la técnica, los tiros de esquina”, señaló.

Arroyave llegó hace cuatro años a las divisiones menores de Leones, Itagüí. Ahora entrena con el equipo profesional con la ilusión de debutar muy pronto en la liga colombiana.