En El Poblado una mujer murió al caer por el ducto de un ascensor

María Concepción López tenía 63 años, visitaba a su hermana, hospitalizada en un centro médico de Medellín. Cuando se disponía irse a su casa, abrió la puerta del ascensor y sin percatarse de que el elevador todavía no llegaba cruzó la puerta y cayó por el ducto.

“Se encontraba en el primer piso, ella abrió la puerta y se cayó al abismo. Ella cayó sobre el ascensor y nadie se había percatado de eso, solo hasta que yo me puse a buscarla porque no la encontrábamos”, contó Liliana López, sobrina de la mujer fallecida.

Los familiares de la víctima no se explican cómo en plena era de la tecnología, un ascensor todavía abre sus puertas de manera manual. Investigan si había algún tipo de señalización.

“Sí, es lo más probable es que no tengan señalización, porque se supone que el ascensor se debe abrir en el momento en el que el ascensor se encuentra en el piso, la puerta no se puede abrir en otro momento”, agregó López.

El centro médico, donde la mujer sufrió el accidente, aún no ha dado explicación sobre lo sucedido ni emitido ningún comunicado especial.

La familia de María Concepción o "Conchita" como era conocida, estudia la posibilidad de una demanda