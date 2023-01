En El Retiro, Oriente antioqueño, colapsa capilla de 285 años de historia

Parte de la estructura se vino abajo en la tarde del sábado 29 de diciembre, en el hecho no resultaron personas lesionadas.

Un susto se llevaron el párroco y los habitantes del municipio de El Retiro, en el oriente de Antioquia, cuando unas horas antes de la misa de las 6:00 p.m. parte de la capilla San José, una edificación colonial que data de 1733, colapsó.

Este hecho no dejó personas lesionadas, según confirmó a Noticias Caracol el comandante del cuerpo de bomberos del municipio, Andrés García.

El colapso se produjo aproximadamente hacia las 4:30 p.m., hora en la que no se encontraba nadie en el recinto religioso, ya que la misa era a las 6:00 p.m.

Los bomberos realizaron la inspección del lugar y la recuperación de objetos valiosos, la principal afectación del colapso se presentó en el altar y la sacristía.

Sobre la historia de esta capilla, el periodista Weimar Londoño escribió que es una edificación de estilo colonial que data del año 1733: "cuando los esposos Ignacio Castañeda y Javiera Londoño mandaron a construir una capilla con techo de paja y entronizaron las imágenes de San José y La Dolorosa".

Por su parte, García indicó que la administración municipal ya contrató a unos ingenieros para el estudio de lo sucedido.

Hasta este domingo, ese municipio celebra sus tradicionales Fiestas de los Negritos, entretanto la capilla se encuentra cerrada al público.

Foto: Cortesía Weimar Londoño