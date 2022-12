¡En hospital de Donmatías no hay quien cure una gripa! Médicos renunciaron por temor a ser agredidos

Siete profesionales de la salud abandonaron sus cargos luego de que algunos de ellos fueron víctimas de ataques o amenazados.

Uno de los casos es el de María Camila Vélez, quien al graduarse hace tan sólo dos meses no llegó a pensar que su vocación de salvar vidas iba, paradójicamente, a poner en riesgo la suya.

Ella y otros seis médicos renunciaron porque además de ser agredidos, están siendo amenazados.

“Sentir que las personas a las que les estás brindando el servicio la cogen contra vos cuando vos no sos el culpable de todo lo que está pasando en el país a nivel de salud es demasiado triste”, dijo la médico.

El hospital permanece cerrado, sus camas y camillas vacías y sin pacientes. En el municipio no hay otro centro de atención y más de 20 mil personas están afectadas.

“La renuncia se presenta debido a agresiones físicas y verbales de las que han sido víctimas los médicos en el ejercicio de su profesión, básicamente eso es lo que lleva a tomar la decisión”, explicó Beatriz Restrepo, la gerente del hospital local.

Y es que a los galenos les ha tocado vivir situaciones poco honrosas para su profesión.

“Una agresión física, le pegaron en la cara un golpe y el domingo pasado un compañero sufrió amenazas contra su vida porque no pudo atender a una paciente por cosas del sistema de salud”, explicó la médico Vélez.

Las autoridades atribuyen estas situaciones a problemas generados por intolerancia.

El mayor Wilson Ortega, comandante del Distrito de Policía Norte, dijo que “estamos haciendo todas las actuaciones pertinentes para tener una mayor comunicación y fluidez de los casos que se están presentando en la comunidad”.