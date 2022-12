En inminente peligro están 157 viviendas de un conjunto residencial

Ángel Vélez, habitante afectado dice que siente una “sosobra inminente todo el tiempo, hacinamiento familiar, la sosobra sobre todo en tiempo de invierno, aumenta las humedades, el agua”.

En su casa, para que entre aire, no se necesita tener la ventana abierta, hay grietas por las que cabe completamente una mano que queda separada del muro principal a tan solo tres centímetros y medio, lo que pone en riesgo la vida de cuatro personas que habitan la vivienda.

Los mismos propietarios trabajan en sus casas para reforzarlas, Antonio Zapata, otro habitante afectado, afirma que “el muro del frente me ha tocado hacerlo dos veces y vuelve y se parte, por último me dio por enchapar la cocina y así sucesivamente está averiada toda la casa, el primer y el segundo piso”.

¿Quién responde por esta obras donde las casas no se ven ni verticales, dónde está la constructora? Ángel Vélez afirma que “ellos han cambiado de razón social tres veces o han tenido tres nombres, en el último no lo conocemos y no los hemos localizado”.

La Alcaldía de Medellín encontró a los responsables, la constructora ha sido llamada a descargos.

Diego Restrepo, director de Vivienda Segura, afirmó que “se ha hecho requerimientos a los promotores del proyecto, que es la empresa que figura como promotores y vendedores, para que corrijan la situación y analicen cómo van a hacer con la situación, aquí al Municipio no han dado respuesta a los requerimientos que se han realizado”.

Mientras las autoridades esperan respuesta por parte de los responsables de estas viviendas, sus habitantes seguirán rezando para evitar ser evacuados así como ya lo han hecho con cuatro casas.