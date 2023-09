En Itagüí, hombre golpeó salvajemente a su perro en un ascensor: todo quedó en video

Un indignante caso de maltrato animal se registró en el municipio de Itagüí, Antioquia. Un hombre le propinó una fuerte golpiza a su perro después de que este orinara dentro de un ascensor. La agresión quedó captada en cámaras de seguridad y el video no tardó en viralizarse en redes sociales.



El hecho tuvo lugar en el edificio Gran Manzana de Itagüí y las imágenes muestran el momento en el que el sujeto ingresa al elevador con su mascota. Segundos después, el canino se orina y su dueño se enfureció a tal punto de que lo golpea con la mano y con la propia correa del animal.

Finalmente, el hombre le propinó algunas patadas al perro y este salió corriendo cuando llegó al piso 19 del edificio.

"Actualmente, ya se hizo traslado del caso a la Secretaría de Medio Ambiente y a la especialidad de protección ambiental de la Policía para la verificación de la situación y de la ubicación y posterior evaluación del canino", señaló la Administración municipal al medio Itagüí hoy.

Rechazo a este tipo de situaciones con nuestros peludos.



Edificio gran manzana en itagui

edificio:calle 50a #48-42 @AlcaldiaItagui @PoliciaMedellin pic.twitter.com/mj5kAm7pjS — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 5, 2023

"@PoliciaMedellin @AlcaldiaItagui deben tomar acciones urgentes, el maltrato animal no puede quedar impune, el perrito debe ser rescatado de ese tipo", "Si lo hace con un animal, lo puede hacer con un niño, un abuelito 🤬😡🤬", "¿Qué clase de 'ser humano' se aprovecha de un animal indefenso?" y "Si no lo puede tener, regálelo, llévelo a una fundación que le consiga un hogar, pero no haga eso" fueron algunas reacciones en redes sociales.