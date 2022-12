“En la denuncia del atentado contra el alcalde no se menciona a ‘Pedro Pistolas’”

Foto: Germán Darío Giraldo se vio obligado a renunciar a la dirección seccional de Fiscalías de Medellín por señalamientos a Pedro Javier Piedrahita Ceballos, alias 'Pedro Pistolas'.

El director seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo, acaba de renunciar a su cargo luego de estar cuatro años al frente de ese organismo en Medellín.

Lo hizo en medio de un escándalo, como les ocurrió a Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, y Guillermo León Valencia Cossio, funcionario del CTI y director seccional de Fiscalías, respectivamente. (Lea también: Por ocultamiento y destrucción de material probatorio condenan a Valencia Cossio y Alias ‘Rogelio’, de la Oficina de Envigado, habría recuperado su libertad).

El nuevo fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, aceptó su dimisión y ya fuera del cargo, desde la capital antioqueña, Giraldo Jiménez habló con Noticias Caracol sobre ‘Pedro Pistolas’, las amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y otros temas.

¿Por qué renunció?

Hace un mes había presentado la renuncia, ayer volví y se la presenté para apartarme del tema para darles tranquilidad al alcalde y a la ciudadanía, para que se investigue cualquier cosa que venga sucediendo. Estoy con la conciencia tranquila, por el deber cumplido. (Lea también: Tras escándalo de ‘Pedro Pistolas’, Germán Giraldo renuncia a la Fiscalía).

¿Conoce a Pedro pistolas’?

Como le dije al señor al alcalde: no lo conozco todavía. Después de la reunión con el alcalde, le ordené al Director del CTI que averiguara de ese nombre y que busque investigaciones sobre él. Se buscaron algunas; hay investigaciones. Precisamente, ayer (martes) conversé con el director Nacional contra Bandas Criminales (Luis González), le pedí mediante escrito que siguieran esas investigaciones contra ese alias, le ordené que recopilara toda la información que tienen su funcionarios del CTI para que la lleven allá, con el ánimo de dar mayor transparencia, como la que se venía dando internamente, a ver si ellos agilizan más la investigación. (Vea también: ‘Pedro Pistolas’: el hombre que desató un escándalo judicial en Medellín).

¿Por qué no avanzaron las investigaciones contra ‘Pedro Pistolas’?

Hay unas amenazas contra el señor alcalde, y se decía que en las denuncias se relaciona ese alias, la verdad es que en esa investigación, en esa denuncia, no se menciona ese alias. Cuando se está investigando el atentado contra el señor alcalde, ahí no aparece ese alias, cuando me preguntan si lo conozco… no tengo por qué conocerlo… después se avanza, (se sabe) que hay una persona condenada por la orden que se dio de impulsar el proceso…

La investigación sí ha avanzado. Entiendo que las investigaciones presentan falta de celeridad, demora, no diría que es normal porque hay dificultades en muchos aspectos, pero la investigación está avanzando y se traslada a la Unidad de Crimen Organizado para que avance la investigación.

Hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia que le da la razón a usted por negarle a Pedro Javier Piedrahita Ceballos (‘Pedro Pistolas’) la exhumación del cuerpo de su papá, un reconocido paramilitar cercano a Salvatore Mancuso, a Carlos Castaño…

Ese nombre salió en prensa y me pareció raro, porque yo no ordenaba exhumaciones, no participaba de ningún proceso directamente, ni en investigaciones ni en procesos concretos, eso era del resorte de cada fiscal. No tengo el tema bien presente, no me suena.

¿No tenía conocimiento que ese señor le solicitó exhumar el cuerpo de un paramilitar?

En cuatro años que estuve en la Fiscalía, jamás, jamás, jamás, nadie me solicitó una exhumación, no recuerdo. Eso lo hacen son los fiscales. No era labor mía, yo era coordinador de los fiscales.

¿Por qué se demoró la denuncia del atentado, por qué no se le informó a tiempo al alcalde?

Ahí está la trazabilidad, no sé quién ha tratado de enlodar el asunto, inmediatamente se recibió en mi oficina, al minuto de conocer eso, fui y lo hice conocer del señor alcalde, el problema es porque la denuncia no la recibió la Fiscalía, inicialmente la recibió la Procuraduría.

El alcalde tiene razón en la demora, está claro, hay que entenderle al alcalde, una amenaza contra el alcalde de Medellín u otra ciudad, y que la denuncia se demore… tiene que estar molesto y es entendible. Efectivamente, la denuncia se demoró en llegar a la Fiscalía, es totalmente claro.

¿Cómo le informó usted al alcalde?

Yo le informé a los dos minutos de haber recibido la denuncia, tengo los registros y las constancias, es un tema que se conoció desde Bogotá. (Vea también: Alcalde de Medellín le reclama a la Fiscalía por caso ‘Pedro Pistolas’).

¿Cómo se le da a conocer a un alcalde un plan para atentar en su contra?

Si conozco una amenaza al alcalde, se hace exactamente lo que yo hice: fui a buscarlo y a entregarla (la denuncia). A los dos minutos… está claro que no se la entregué a él, se la entregué al secretario de gobierno, usted sabe que llegar a donde el alcalde, con sus ocupaciones…

¿Cómo así, usted no llamó al alcalde a informarle?

Eso hace ya seis meses, iniciando la administración. Fue un tema (ocurrido) al principio, cuando uno no tiene el acercamiento con el alcalde, son confianzas que hay que irlas creciendo. Yo tenía el teléfono del secretario de gobierno, el doctor Santiago Gómez, fui y le entregué personalmente copia de la denuncia.

Pero el alcalde se enteró fue por una carta de la Procuraduría…

A uno le parece inconcebible. No fue con un oficio ante el señor Fiscal, la denuncia la enviaron por correo, por 472, el correo, algún funcionario la recibió (la denuncia) en Procuraduría y la envío como si fuera una denuncia formal. En la Fiscalía no me llega a mi oficina sino a la Unidad de Correspondencia y desde allá se le da el trámite hasta que la conozco.

Inmediatamente recibí la denuncia, la entregué.

¿O sea que el Federico Gutiérrez está mintiendo?

No estoy diciendo que el alcalde esté mintiendo, el alcalde dice que hubo una demora y la verdad, la verdad, hay problemas en las instituciones.

Renunció para darle transparencia al señor alcalde, a la ciudadanía, me hago aparte, para que la investigación fluya, sea la justicia la que investigue sobre las falacias que se están diciendo.

Acerca de las denuncias por haber retirado de la coordinación de la Unidad de Vida a la fiscal Alexandra Vélez, Giraldo Jiménez, abogado oriundo de Guatapé (Antioquia), dijo que todo se hizo como lo ordena su cargo y que la decisión de trasladarla a una sede en el barrio Guayabal no le correspondía a él.