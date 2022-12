En la vía a Las Palmas será habilitada una ciclovía los domingo y festivos

El próximo 6 de noviembre a las 7:00 de la mañana se abre en la ciudad una ruta de ciclovía que muchos deportistas estaban esperando en la ciudad: una habilitada en la vía Las Palmas.

Así lo anunció hoy miércoles el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que, en compañía de su homólogo de Envigado y directivas del Inder, destacaron en rueda de prensa esta nueva alternativa de las llamadas Vías Activas y Saludables.

Este nuevo tramo deportivo consta de 16 kilómetros e irá desde San Diego hasta el retorno junto al The Columbus School, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. los domingos y festivos.

Federico Gutiérrez señaló que la decisión de esta nueva ruta saludable se dio luego de un estudio de la movilidad del sector. Destacó también que la Policía Metropolitana estará dispuesta para proteger a las personas que suban por allí.

“Es una zona donde se hace mucho deporte pero no con la seguridad necesaria en términos de carril exclusivo. La vía a Las Palmas desde muy temprano se llena de gente que quiere hacer deportes”, dijo el mandatario.

En la actualidad Medellín cuenta con cerca de 50 kilómetros habilitados los domingos y festivos para ciclivías.



Estas son las VAS que tenemos en la Ciudad para vos. Más de 50km para que caminés, trotés o montés en Bici. Vos a cuál VAS pic.twitter.com/Z6lKIvCxTE — INDER Medellín (@INDERMEDELLIN) October 5, 2016

De 7 a.m. a 11 a.m. estará habilitada la Vía Activa y Saludable de Las Palmas, para que practiqués deporte más seguro. pic.twitter.com/YFtnG1iVPy — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 5, 2016

