En lo que va corrido del año han fallecido 305 motociclistas en Antioquia

Un motociclista que se ve en un video terminó debajo de un bus de servicios especiales en el sector de la Terminal del Norte de Medellín. El hombre falleció, engrosando así ese número de personas que han muerto en accidentes de moto en Antioquia. Según el Ministerio de Transporte suman ya 305 este año.

Jaime Jiménez, habitante de Medellín, asegura que “la verdad es que aquí se están vendiendo motos como arroz. No hay un control, no hay un uso preventivo, no hay capacitaciones. Entonces acceder a una moto acá es tan sencillo que los motociclistas están saliendo a las calles a aprender, y eso es lo que causa tanta accidentalidad”.

En Medellín se han hecho intensas campañas con motociclistas, logrando una sensible reducción en accidentes. Sin embargo, los municipios aledaños siguen sumando choques y muertos al departamento.

Carlos Marín, subsecretario de Tránsito de Medellín, explicó que “la cifra es muy significativa, un 60% de los motociclistas están involucrados en los accidentes que ocurren diariamente en Medellín. Podemos estar atendiendo 200, 250 y hasta hemos tenido días de más de 300 incidentes de tránsito en la vía pública”.

El comandante encargado de carreteras de Antioquia, Jorge Larrotta sostiene que han reducido los accidentes desde el año pasado. No obstante, las cifras siguen siendo alarmantes.

“El año pasado teníamos 270 que habían fallecido en accidentes de tránsito y a la fecha tenemos 238, una reducción significativa de 32 vidas que hemos logrado salvar”, aseveró Larrota.

Según el Ministerio de Transporte, en Antioquia un motociclista muere en las vías diariamente y el departamento aporta a las trágicas estadísticas el 14% del total de muertos en accidentes de todo el país.