En Medellín, 15 familias lograron un techo propio, falta que les funcione la luz

En la Unidad Residencial Aires de paz, ubicada en el corregimiento San Antonio de Prado, hay 22 viviendas, 15 de ellas habitadas.

Sin embargo, allí se alumbra con velas, pues no tienen servicio de energía: los bombillos no prenden y mantienen las neveras vacías porque no hay cómo refrigerar.

Aseguran los vecinos que están perjudicados hace dos meses. De hecho, dicen que entre los afectados hay personas oxígenodependientes.

La razón de la problemática, aseguran, es la exigencia de una licencia que les hace EPM, pero que ellos no han podido cumplir por su alto valor, cerda de 3 millones de pesos.