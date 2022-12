En Medellín aumentan los hurtos, pero las víctimas no denuncian

Cámaras de seguridad registraron el robo a un supermercado D1 ubicado en el barrio Calasanz, occidente de Medellín.

Un hombre vestido de blanco intimida con arma de fuego a la persona que atiende la caja registradora. En cuestión de segundos saca el dinero y lo oculta en sus bolsillos.

Otro hombre vestido de negro se acerca para ayudarlo. El delincuente guarda su arma y en una bolsa del mismo supermercado empacan el dinero restante y salen del lugar. Nadie se percata de lo sucedido

No muy lejos del lugar, en pleno cetro de Medellín las autoridades capturan a un presunto delincuente señalado de cometer minutos antes un robo. El hombre de blanco trata de huir y al mismo tiempo trata de protegerse de las agresiones de los ciudadanos.

Un tercer video deja ver como otro hombre, detenido por las autoridades ruega para no ser golpeado por la comunidad que a la vez pide justicia. El delincuente, al parecer, intentaba robarle al conductor de este vehículo blanco cuando fue sorprendido por una patrulla.

“Ese es el pan de cada día en la ciudad, todos los días se ven robos y de la misma manera, ya uno no puede estar tranquilo en ningún lado de la ciudad”, asevera Patricia mejía, habitante de Medellín.

La Policía insiste en la importancia de la denuncia y asegura que los videos son importantes para buscar a los responsables

“No obstante, conociendo esta denuncia por parte de ustedes tomaremos contacto inmediatamente para adelantar la investigación pertinente y el video técnicamente nos va a permitir dentro del desarrollo de la investigación nos va a permitir la individualización y la captura de los mismos”, dijo el coronel Carlo Wilches, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según cifras de las autoridades en lo que va corrido del año han sido capturadas 350 personas por delitos relacionados.