En Medellín buscan a 121 profesionales de la salud para atender tercer pico del COVID

Alba Lucía Gómez y Martha Guzmán no conciben que les toque calentar puesto mientras sale una cama de hospitalización para sus familiares en Medellín . Aseguran que si en los casos de los pacientes graves por COVID-19 la situación es compleja, aquellos que necesitan atención fuera de UCI no están en los gloriosos.

“Están dándole prioridad es a los pacientes de UCI; no hay camas para ellos, ni para las personas que necesitan hospitalización general. No hay. Nos toca esperar hasta que haya. ¿Cuándo? No se sabe, el médico nos dijo: paciencia, se pueden quedar una o dos semanas esperando”, dijo Martha.

“Nos toca esperar porque está colapsado, está la red hospitalaria colapsada y nos toca esperar que consigan una cama, puede ser en Medellín, en Bogotá, puede ser en Popayán”, manifestó Alba Lucía.

El problema es que lo que menos hay es tiempo. Para acabar de ajustar, se tiene la intención de activar 35 camas UCI en Medellín, pero no hay personal médico que las atienda. Por eso, el alcalde Daniel Quintero aprovechó sus redes sociales para hacer una convocatoria de empleo: buscan 121 profesionales de salud.

Iniciamos proceso final de apertura camas UCI. Requerimos de cualquier parte del país: once (11) intensivistas. Además personal certificado y con experiencia en cuidados intensivos:

10 Médicos Generales

20 Enfermeros

16 Terapeutas respiratorios

64 Auxiliares enfermería — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 3, 2021

Yessica Giraldo, médica epidemióloga de la universidad CES, explica de qué se trata: “Una cama UCI necesita alrededor de seis profesionales, en promedio, para ser atendida: entre médicos intensivitas, médicos generales con entrenamiento, terapeutas respiratorios”.

Según la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas), la situación que vivimos es contradictoria. Aseguran que el año pasado, de varios hospitales del departamento, incluido Medellín, fue sacado personal de la salud y ese es el mismo que se necesita hoy.

“Han sido sacados de hospitales como Metrosalud 100 trabajadores, en San Vicente el año pasado también sacaron enfermeras y demás. Sacaron personal y ya no tienen cómo atender las UCI”, denunció Germán Reyes, presidente de Asmedas.

La realidad en Medellín, cuando registra un 97% de la ocupación de UCI, es que no hay cama para tanta gente y menos personal de la salud para tanta cama.

Se espera que muchos presenten la hoja de vida lo antes posible, porque con la premura que exige el panorama, este no será un caso de "no nos llames, nosotros te llamamos".