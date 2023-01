En Medellín, director del DANE explica presuntas irregularidades en el censo que causan polémica

El funcionario le respondió a la gobernadora del Valle, quien aseguró que no aceptará los resultados por omisión de población.

Uno de los riesgos con los resultados poblacionales entregados por el DANE, sería el cambio de la composición política del país, es decir, en regiones como el Valle del Cauca, donde se registra una disminución de población, los umbrales políticos podrían cambiar, por ejemplo, el número de congresistas y corporados del país.

“Tenemos los argumentos técnicos para decirle al país que la información que estamos brindando y específicamente a los honorables congresistas, que la información que estamos brindando es de calidad e invitamos a que pueda ser utilizada para las decisiones políticas del país”, indicó Juan David Oviedo, director del DANE.

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, criticó la transparencia en la realización del censo.

“La bancada parlamentaria también sabe de esto y vamos a irnos al Valle del Cauca a trabajar para que no nos disminuyan las personas que además están en el régimen contributivo, tenemos 4.300 millones y nos están diciendo 3.800 millones” aseguró la mandataria departamental.

A lo que el DANE respondió que estudian las causas de la mencionada omisión que en su mayoría estaría relacionada con no estar en el momento de la encuesta o negarse a ella.

“Las personas que están al interior de las viviendas decían que no querían brindar la información al DANE, por el falso temor de que esa información fuera ser utilizada para excluirlos del Sisbén o para incluirlos dentro de las bases tributarias de la DIAN, lo cual era falso”, manifestó Oviedo.

Por ahora estos resultados son oficiales, pero tendrán que ser ratificados por el Congreso de la Republica que comenzarán los debates a finales de este año.