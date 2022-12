En Medellín e Itagüí habrá interrupción del servicio de acueducto por lavado de tanques

Estos cortes se realizan con el objetivo de mejorar la calidad del agua para el consumo humano. Tome atenta nota.

Con el fin de realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable, es necesario interrumpir el servicio de acueducto de manera programada durante el transcurso de esta semana en los siguientes sectores del Valle de Aburrá:

Entre las 8:00 p.m. de este lunes 24 de abril y las 4:00 a.m. del martes 25 de abril:

Medellín

- De las calles 15B Sur a 9 Sur entre las carreras 52 y 55.

- De la calle 9 Sur entre las carreras 55 y 70.

- De las calles 5 Sur a 3 Sur entre las carreras 81A y 75DA.

- De la calle 3 Sur a 2 Sur entre las carreras 79 y 79C.

- De las calles 3A Sur a 2 Sur entre las carreras 79 y 75DA.

- De las carreras 75DA a 82 entre las calles 2 Sur y 1.

- De las calles 1 a 2B entre las carreras 75CC y 82.

- De las calles 2B a 4 entre las carreras 75D y 81.

- De las calles 4 a 4F entre las carreras 78BB y 80.

- De las calles 3A a 6 entre las carreras 75D y 76A.

- De las calles 1 Sur a 5 entre las carreras 75BA y 75D.

Municipio de Itagüí:

- De las carreras 55 a 58 entre las calles 78 y 86A.

Incluye 20.340 usuarios de los barrios: Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María No. 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría y Loma de Los Bernal, además del Parque Juan Pablo II.

Entre las 8:00 p.m. del martes 25 de abril y las 4:00 a.m. del miércoles 26 de abril:

Medellín:

- De las calles 20A a 26 entre las carreras 84 y 84BC.

- De las calles 26 a 26B entre las carreras 83B y 84.

- De las calles 26B a 32 entre las carreras 81 y 87.

- De las calles 32 a 32C entre las carreras 83 y 87A.

- De las calles 30 a 31 entre las carreras 87C y 89D.

- De las calles 31D a 31E entre las carreras 87A y 89D.

- De las calles 31B a 31CB entre las carreras 89DD y 89EE.

- De las calles 27 a 28 entre las carreras 87B y 89D.

- De las calles 29 a 27 entre las carreras 76 y 81.

- De las calles 27A a 20A entre las carreras 75 y 83.

- De las calles 20A a 4E entre las carreras 76 y 84F.

- De las calles 8 a 22 entre las carreras 72 y 76.

- De las calles 24 a 27A entre las carreras 75 y 76.

- De las calles 25 a 30 entre las carreras 76 y 81.

- De las calles 19B a 27 entre las carreras 81 y 83B.

- De las calles 18 a 20 entre las carreras 84F y 89.

- De las calles 14B a 18 entre las carreras 90 y 93A.

Estos cortes programados comprenden 35.108 usuarios de los barrios: Las Mercedes (Medellín), Los Alpes (Medellín), La Palma (Medellín), Las Violetas, Loma de Los Bernal, Altavista (Medellín), La Gloria (Medellín), San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 26 de abril y las 4:00 a.m. del jueves 27 de abril:

Medellín:

- De las calles 33A a 34B entre las carreras 93 y 110A.

- De las calles 34B a 36 entre las carreras 96 y 112B.

- De las calles 34DD a 39BC entre las carreras 112B y 116.

Cubre 5.572 usuarios de los barrios: Betania, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.