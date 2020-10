En Medellín el Halloween será con toque de queda para menores y ley seca

La Gobernación de Antioquia decretó el toque de queda para menores de edad y ley seca en Medellín, decisión a la que se sumaron los alcaldes de ocho municipios del Valle de Aburrá, exceptuando Girardota, para frenar el avance del COVID-19 durante las celebraciones del Halloween el fin de semana.

Las restricciones iniciarán el viernes 30 de octubre, a las 6:00 p.m., y terminará el lunes 2 de noviembre, a las 11:59 p.m.

Los restaurantes, bares, discotecas y casinos solo podrán abrir hasta las 10 p.m.

Las medidas no regirán en Girardota, el único municipio cuyo alcalde no las acogió.

“Por recomendación del Gobierno Nacional, se decidió establecer medidas que garanticen el control sobre el aumento de casos que viene presentando el departamento de Antioquia, y que se concentran en mayor medida en los municipios del área metropolitana”, dijo la entidad homónima.

Aunque la ley seca regirá desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes a las 11:59 p.m., la restricción a la movilidad de los menores de edad en espacios públicos será así:

“El viernes 30 de octubre desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.; el sábado 31 de octubre desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del domingo; y el domingo 1 de noviembre desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a.m. del lunes”, explicó el Área.

En las próximas se realizará una reunión, liderada por el gobernador Aníbal Gaviria, para motivar a los alcaldes de los 115 municipios por fuera del Valle de Aburrá para que se unan a esta restricción y unificar medidas en el departamento.