En Medellín, Envigado y Bello no habrá servicio de agua durante algunas horas

Empresas Públicas de Medellín informó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento y lavado de tanques.

En la capital antioqueña y en el municipio de Bello el agua se irá entre las 10:00 p.m. del próximo jueves 19 de abril y las 4:00 a.m. del viernes 20 del mismo mes.

Al menos 13.290 clientes del norte de Medellín y el sur de Bello se verán afectados: San Isidro, Palermo, La Rosa, Santa Cruz, Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Andalucía, Villa Niza, Bello, Moscú No. 1, La Gabriela, Acevedo y Villa del Socorro.

Para el caso de Envigado, EPM informó que no habrá agua en 14 barrios entre 2:00 p.m. de este martes y las 4:00 a.m. del miércoles.

En Envigado barrios afectados son: Las Casitas, Primavera, Milán Vallejuelos, La Paz, El Dorado, Alcalá, Obrero, Zona Centro, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.

Entre los afectados están las sedes de la Alcaldía de Envigado, los bancos Davivienda, Bogotá, Occidente, Popular, Bancolombia, BBVA; la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Clínica El Rosario, Clínica de la Policía, Codesarrollo, Colegio Colombo Británico, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Comfama, Consumo, Dogger, Envicarnicos, Éxito, Fiscalía, Grufarma, Incubadora Santander, Indubotón, Induga, IPS Uno A- Nueva EPS, Peldar, Refugio Bernarda Uribe, Simex, Sofasa, Suramericana, Tigo-UNE y la Universidad Cooperativa de Colombia.