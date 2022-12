En Medellín está el argentino que recorre el mundo en bicicleta

Como en los libros de literatura, Pablo soñó con recorrer todos los rincones del planeta y como no contaba con mucho dinero emprendió su aventura en bicicleta.

“Quise salir en búsqueda de aventura, creí que con la bicicleta iba a conocer más lugares, porque podía viajar un poco más desde adentro”, asegura el argentino que se quedará en Medellín hasta el 12 de enero, para hacer el mantenimiento de la bicicleta y por supuesto reponerse físicamente.

Con esta parada, Pablo ajusta más de 135.000 kilómetros recorridos en su aventura y 91 países visitados. Pues como el mismo lo cuenta se liberó de la rutina y lleva 13 años siendo feliz pedaleando.

“Le dije no a la rutina, a los jefes, a la estabilidad, que eran las cosas que me privaron de hacer esto un poco antes”, asegura Pablo.

Para sobrevivir obtiene recursos de la venta de los libros que escribe en sus recorridos. Además, hace amigos fácilmente, esto le ayuda en temas de alimentación; y carga con su carpa y su cocina, para acampar de ser necesario.

“Con respecto a la seguridad estoy encomendado al cielo. Trato de moverme de día, por lugares donde uno puede pasar tranquilo y cuando me agarra la noche trato de acampar, de pedir algún campesino que me deje instalarme por la noche y bueno eso lo voy mirando” , concluyó Pablo, que es todo un trotamundos y tras su visita a la ciudad emprenderá su pedaleo hacía curazao.