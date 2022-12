En Medellín han disminuido los habitantes de calle: Alcaldía

Según la Subsecretaría de Inclusión Social los habitantes de calle han disminuido desde 2009 cuando comenzaron programas de caracterización a 2014.

La disminución no ha sido muy notoria, pues en 2009 habían 3.381 personas habitantes de calle y en 2014 se encontraron con 3250, es decir 431 habitantes de calle menos.

Luz Aida Rendón subsecretaria de Inclusión Social de Medellín lleva un mensaje a los ciudadanos para no dar dinero ni alimentación a estas personas, ya que esto los incita a seguir viviendo en situación de calle.

“Una de las chicas habitantes de calle, resocializadas me decía ‘cada vez que en la calle alguien me daba un pan o me daba una moneda, me hundía’”.

Según la subsecretaria, “el habitante de calle llega a esta situación por problemas familiares, o por adicción a las drogas”.