En Medellín hay calles del crimen que se asemejan al Bronx de Bogotá

Cerca al edificio Coltejer, uno de los emblemas más reconocidos de Medellín, hay una realidad que preocupa a sus habitantes, en el corazón de la capital antioqueña funciona uno de los expendios de droga más grandes de la ciudad.

“¿Robos? Jajajaja ¡Ave María! Pregunta eso por Dios Bendito. ¿Drogadicción? No no no no, eso para que nos metemos mentiras, esto está llevado”, dice José Eliberto Cardona, comerciante.

Pero este infierno de drogas y delitos, no se centra en una sola calle o sector.

“Hay muchos pequeños lugares que se asemejan al Bronx, están en hoteles, en casas y están en barrio Antioquia y en La Paz con Carabobo. El tema de personas que se mueren allá y de personas desmembradas es la misma situación que hacen en el Bronx de Bogotá”, dice Fernando Quijano, director de Corpades.

Por ejemplo, el sector del Raudal, en plena Avenida de Greiff, genera terror y según sus habitantes, la sensación de inseguridad y el consumo de drogas se viven a diario.

Quienes padecen el drama de la drogadicción y la indigencia, sienten el rechazo de la sociedad.

“Habitamos aquí muchos de nosotros, dónde venimos a consumir la droga o a separar lo bueno y lo malo de la chatarra. Aquí lo rechazan a uno, pero la vida nos dio este momento”, expresa un habitante de calle, adicto.

La lucha de las autoridades contra esta problemática es constante, en lo que va corrido del año 8.822 personas han sido capturadas por porte, consumo y venta de drogas, 110 expendios de drogas han sido allanados, 42 casas están listas para la extinción de dominio y dos han sido demolidas.

“En Medellín no hay un calle del Bronx, en Medellín hemos territorializado cada uno de los delitos y atacado con acciones diferentes a cada uno de los sitios”, aseguró Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.

Aunque la presencia de la Policía es constante, estas imágenes revelan la problemática de robos, abusos sexuales, prostitución y venta de drogas que no ha sido erradicada en varios puntos de Medellín.