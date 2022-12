En Medellín tres personas perdieron la vida de forma violenta en hechos aislados el pasado viernes

Dos hombres, uno de ellos aún sin identificar, y una mujer, murieron en horas de la mañana producto de ataque con arma de fuego y elemento cortopunzante.

El primer caso tuvo lugar en el barrio Rosales, comuna 16 de Medellín, en donde pasadas las 5:40 a.m. las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre no identificado entre los 35 y 40 años de edad.

Miembros de la Policía Nacional atendieron el llamado de la comunidad que informaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un parque aledaño al sector, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar y, por el estado en el que se encontraba, no fue posible conocer con certeza las causas de su muerte.

El segundo hecho se presentó en la comuna 3 de la capital antioqueña, barrio Versalles No. 1. Una llamada por parte de los vecinos al 123 alertaron a las autoridades sobre una mujer que había sido atacada con arma blanca.

Al llegar al lugar, cerca de las 7:00 a.m., se logró la identificación de Doris Elena Giraldo Mora, ama de casa de 46 años que al momento de la inspección su cuerpo no presentaba signos vitales.

La mujer fue encontrada al interior de su residencia y, según información entregada por las autoridades, aunque no se conoce con certeza las causas del ataque, se pudo establecer que la hoy víctima vivía con un joven que habría conocido por una red social y a quien le manifestó que solo tendría intenciones de ser su amiga.

Un tercer caso tuvo lugar a las 8:45 a.m. en el barrio El Pesebre, comuna 13 de Medellín. El cuerpo de un hombre identificado como José Pablo Arenas Zea, comerciante de 34 años, fue encontrado al interior de un vehículo.

Las autoridades informaron que la ciudadanía escuchó algunas detonaciones en el lugar y al salir a la vía pública, encontraron el cadáver de Arenas Zea e inmediatamente se comunican con la Policía.

En medio de la inspección judicial se pudo establecer que la víctima no se le había visto con anterioridad en el barrio, pero en días anteriores habría instaurado una denuncia por desplazamiento forzado.