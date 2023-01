En Medellín y Bello, 27 barrios se quedarán sin agua

Prepárese para que el líquido no falte en su hogar. Aquí le contamos qué lugares y en qué horarios serán las interrupciones del servicio.

Estas se realizarán para ejecutar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable.

En Bello

La suspensión iniciará este martes 28 de agosto e irá hasta las 4:00 a.m. del miércoles 29 de agosto y afectará:

Las diagonales 59 a 62 entre las avenidas 31 y 37C.

Las diagonales 62 a 69 entre las avenidas 35 y 45BB.

Las diagonales 61A a 67 entre las avenidas 45BB y 49.

Las diagonales 67 a 69B entre las avenidas 41D y 48.

Las calles 66 a 79 entre las carreras 47 y 54.

Las calles 68 a 82 entre las carreras 57 y 60.

Esas direcciones comprenden 15.270 clientes de los barrios El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Niquía Bifamiliar y El Ducado.

En Medellín

El agua se irá desde las 2:00 p.m. del miércoles 29 de agosto y hasta las 4:00 a.m. del jueves 30 de agosto. Afectará las siguientes direcciones:

Las calles 46 a 47A entre las carreras 2AB y 3C.

Las calles 47A a 49A entre las carreras 3 Este y 4.

Las calles 51B a 53B entre las carreras 2 y 3A.

Las calles 53B a 56A entre las carreras 10 Este y 9.

En los barrios Ocho de Marzo, Juan Pablo II, San Antonio, Villa Turbay, Villatina, Barrios de Jesús, La Sierra, Villa Lilliam, Santa Lucía y Las Estancias habrá 4.334 clientes afectados.

El jueves 30 de agosto, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en las direcciones:

Las carreras 17 a 18A entre las calles 56 y 56EE.

Las calles 56EE a 56F entre las carreras 24B y 25BB.

Las calles 56F a 57A entre las carreras 18BA y 23.

Las calles 57A a 57E entre las carreras 18CC y 24AA.

Las calles 57E a 57F entre las carreras 24 y 18D.

Allí habrá 5.907 clientes afectados en los barrios San Antonio, Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

También se realizarán obras de modernización en la red de acueducto que, según EPM, incluye empalme de tuberías entre las 9:00 p.m. del viernes 31 de agosto y las 8:00 a.m. del sábado 1 de septiembre en las carreras 71 a 73 entre las calles 78B y 85 donde 2.111 clientes de los barrios Córdoba, Altamira y López de Mesa serán afectados.

Si tiene dudas, puede comunicarse con EPM en el 44 44 115 o por medio de Twitter en su perfil @epmestamosahi y en Facebook en EPMestamosahi.