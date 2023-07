En mina de Amagá, Antioquia, seis mineros quedaron atrapados: "La situación es difícil"

Las autoridades de Antioquia trabajan para rescatar a seis mineros que quedaron atrapados en una mina de Amagá, donde se realizan labores de extracción de carbón. Los trabajadores están a unos 280 metros de profundidad.



Rubén Darío Gómez, gerente de la empresa agrominera Nechí, entregó detalles del accidente: “De pronto uno de los trabajadores notó que estaba un chorro de agua saliendo del fondo de la mina y se devolvió el administrador e hizo parar los trabajos. Algunos alcanzaron a salir, otros quedaron adentro”.

Anael Guisao es padre de uno de los desaparecidos en la mina de Amagá: “A él le gustaban las minas, le gustaba hacía por ahí 10 años, se metía a esas minas, me ayudaba en la casita, me colaboraba mucho”.

Algunos de los mineros alcanzaron a salir del lugar, como Ómar Sosa: “Yo no quería seguir trabajando y me salí a las 12, todos decían que era hasta las 2 y yo dije ‘no, a las 12 me salgo’”.

La mina nueva Nechí lleva más de 50 años en operación y desde hace un año trabaja legalmente.

Publicidad

“La situación es difícil porque la mina se inundó y hubo una explosión de un momento a otro de agua. Se está haciendo lo posible, todo lo que está al alcance”, explicó Leonardo Molina, alcalde de Amagá.

Los familiares de los mineros esperan con fe el regreso de sus seres queridos sanos y salvos a casa.