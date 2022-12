En paro, ambulancias que atienden al menos cinco municipios del oriente antioqueño

Los trabajadores denuncian que, además de que los vehículos están averiados, les deben nueve quincenas de salario y no tienen acceso al servicio de salud.

Lidia Cristina Tobón, enfermera afectada, dijo que “hace dos años que empezaron los problemas en los pagos, nos pagaban las quincenas en dos o tres cuotas, problemas de paga de parafiscales, cuando menos pensábamos no teníamos ni EPS ni ARL”.

Aseguran que, además, las ambulancias están en pésimo estado.

“Sin llantas, varadas por motor, todas chatarreadas sin camillas y en muy mal estado porque no tienen los implementes necesarios para trabajar en ellas”, denunció Juan Guillermo Valencia, conductor de uno de los vehículos.

Gilberto Antonio García es uno de los socios de los seis hospitales que crearon la empresa y dice que, las emergencias, las está cubriendo el cuerpo de bomberos por ahora.

Desde la Secretaría de Salud Municipal aseguraron que conocen la problemática y que ya adelantan un plan de contingencia.

“Nos reunimos todo el equipo para tomar medidas y realizar un plan de contingencia que involucre a todas las IPS hospitalarias y tendremos una reunión con ellos para que no se afecte la prestación de este servicio”, dijo Diana Mejía, secretaría de Inclusión Social de Rionegro.