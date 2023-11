En parque de Itagüí, graban a pareja teniendo relaciones frente a todo mundo: escandaloso video

El parque Obrero del municipio de Itagüí, Antioquia, se convirtió en el escenario de una escena polémica. Una pareja fue captada teniendo relaciones sexuales en presencia de algunos transeúntes.



Las imágenes muestran a una mujer sentada en uno de los monumentos del parque Obrero. La señora le practica sexo oral a quien sería su compañero sentimental. El video fue grabado por uno de los ciudadanos que pasaba por este sitio público en Itagüí y se percató de la escena.

El video, que fue compartido en redes sociales, ha generado rechazo e indignación. "Terrible. ¿Es que acaso no hay moteles en Itagüí?", "¿Por qué no llaman a la Policía? ¿Por qué no van y los linchan como hacen con las parejas del mismo sexo? Definitivamente, lo que hay es doble moral", "Qué falta de respeto" y "¡Qué horror! ¿Qué tal si había niños viendo?", fueron algunas opiniones.

Puede ver el video aquí bajo su responsabilidad.



Esta no es la primera vez que en Colombia captan a personas realizando actos indebidos en lugares públicos. Hace una semana, una pareja fue grabada sosteniendo relaciones en una de las zonas verdes del Portal Américas de Transmilenio, en Bogotá.

“¿Cómo están haciendo eso ahí? A pagar residencia, ¿cómo se les ocurre en un portal? Acá hay niños. Los estaban viendo por cámara ahí”, decía un hombre que captó la escena con su celular y que se hizo viral.

Publicidad

En las imágenes se ve a una pareja cubierta con una chaqueta, aparentemente sosteniendo relaciones íntimas en una zona verde del Portal Américas de Transmilenio, actividad que suspende al verse descubierta por la gente.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, durante 2023 se han impuesto 493 comparendos por sostener relaciones sexuales en vía pública, mientras que en 2022 se reportaron solo 12 casos.

¿Pueden sancionarlo por tener relaciones sexuales en público?

De acuerdo con el artículo 33 del Código de Polícia, este tipo de actos pueden ser sancionados con una multa de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Publicidad

En 2023, un salario mínimo diario es de $38.667, por lo que 16 días serían 618.672 pesos colombianos.