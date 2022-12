En pleno centro de Medellín un edificio pone en riesgo a 300 funcionarios de la justicia

Según un estudio hecho por el Dagred, dos oficinas colectivas del Tribunal Superior de Medellín presentan grietas y otros problemas como hundimiento de pisos.

Carlos Gil, Director de la entidad, explicó que la visita técnica se hizo en julio y la recomendación fue reparar de inmediato.

Pese a ello, en el edificio no se ha realizado ninguna intervención.

Para Carlos Alberto Morales, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el problema radica en el Consejo Superior de la Judicatura que no ha destinado los recursos para que se realice un mantenimiento preventivo que permita mejorar el espacio donde trabajan.

El paso a seguir, explicó el Presidente del Tribunal, Jhon Jairo Gómez, será interponer una tutela para ser reubicados. Pues según él, un análisis determinó que la estructura tiene 50 sitios con posibles lesiones y que existen cuatro zonas que, debido al riesgo, han sido denominadas como sitios de muerte.

De igual manera, los empleados de la rama judicial que despachan desde en el edificio Rodrigo Lara Bonilla, no descartan un cese de actividades para no poner en riesgo sus vidas.