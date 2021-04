En pleno toque de queda en Medellín, menores se convocaron para agredir a una niña en su casa

La Policía en Medellín entregó un balance de cómo ha transcurrido el segundo día de toque de queda continuo por el tercer pico de COVID-19, pero no han faltado los indisciplinados. Uno de los casos fue de un grupo de 30 menores que fueron descubiertos violando la medida en la comuna 9 (Buenos Aires).

“Una de ellas a través, de las redes sociales , convoca a sus amigas para ir a agredir a otra niña a su casa. La familia se percata, llama a la Policía, llega el cuadrante y ahí es donde se ven todas corriendo hacia la casa porque están infringiendo la norma vigente de toque de queda”, explicó el coronel Daniel Mazo, comandante operativo del Valle de Aburrá.

Ante las restricciones a la movilidad, gran parte de los antioqueños han cumplido estas medidas. Sin embargo, no falta quienes continúan en las calles sin tapabocas.

La Secretaría de Salud advirtió que algunas empresas estarían trabajando sin estar dentro de las excepciones permitidas dentro de la norma.

“Nos sigue preocupando el transporte público y que algunas empresas, no nos han reportado cuáles, no han cumplido con las medidas de toque de queda. Al parecer, son los mismos trabajadores los que denuncian que no están en las excepciones”, indicó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

En las últimas horas, la Policía ha recibido más de 8 mil llamadas, la mayoría por fiestas.

“Se aplicaron 503 comparendos, de los cuales 408 fueron en Medellín”, dijo Mazo.

Las autoridades piden denunciar si se presentan casos de empresas que están laborando sin tener el permiso para hacerlo en medio de las restricciones por el tercer pico de la pandemia.