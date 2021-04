En primera instancia, el senador Julián Bedoya pierde su título como abogado

Luego de más de un año de investigación y controversia, la facultad de Derecho de la Universidad de Medellín tomó una decisión en relación con el título de abogado obtenido por el senador liberal Julián Bedoya.

El consejo de la mencionada facultad resolvió anular los exámenes y convalidaciones exprés, que Bedoya presentó para sacar su grado en marzo de 2019.

En la resolución, además de dejar sin título al congresista, también fueron sancionados los funcionarios de la institución involucrados en los trámites irregulares, informó El Espectador.

Bedoya fue estudiante de la Universidad de Medellín hasta 2009 e intentó reintegrarse en 2014 y 2018. Tampoco inscribió materias de los semestres entre 2012 y 2017.

Al final en 2018 volvió a matricularse y obtuvo su grado en 2019; sin embargo, el proceso estuvo en la mira por irregularidades.

“Debe advertirse que el señor Julián Bedoya debió haber acudido al consejo de facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, a fin de analizar el plan de formación al que debía reingresar y si era procedente reconocerle alguna asignatura cursada previamente y se decidiera sobre el plan de formación al que debía reingresar”, dice la resolución.

Publicidad

Bedoya, quien confirmó que ya fue notificado a través de un correo electrónico que recibió el 5 de abril de 2021, apeló la resolución.

En un comunicado el congresista dice que hay violación del debido proceso.

“El consejo de la facultad nunca me notificó el inicio de investigación disciplinaria alguna, no me formuló pliego de cargos en el que indicara cuál era la presunta falta cometida, no me permitió solicitar y aportar pruebas, ni tampoco me permitió presentar alegado alguno”, manifestó.