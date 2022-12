En promedio se imponen 1.740 fotomultas por día en Medellín

Para muchos se han vuelto un problema las fotomultas y otros no tienen claro cómo funcionan, qué detectan y qué multan.

Lo cierto es que, según la Secretaria de Movilidad de Medellín, a diario se impone, en promedio, 1.740 sanciones por medios electrónicos a conductores que han cometido alguna infracción en las vías.

Esto quiere decir que, por hora, 72 personas se vuelven acreedoras a un comparendo.

Solo el año pasado se detectaron 1’626.482 infracciones por medios electrónicos, lo que equivale a un aumento del 55 por ciento con relación al 2014.

Para Juan Esteban Martínez, secretario de Movilidad de Medellín, esta cifra sería mucho menor si los conductores tuvieran conciencia de, por ejemplo, no dejar vencer su SOAT. En este caso es una multa por día.

Las infracciones que se detectan actualmente son: cruce de semáforo en rojo, invasión de cebra, circulación en pico y placa, exceso de velocidad y vehículos de más de 3,5 toneladas transitando por el carril izquierdo, SOAT y Revisión Técnico Mecánica vencidas y el mal estacionamiento con ayuda de los equipos móviles.

En Medellín hay 40 cámaras de fotodetección. De acuerdo con el Alcalde, todas deben estar debidamente señaladas y con mensajes alusivos que generen una mejor cultura de manejo entre los conductores.

El mayor problema

Según Mauricio Flores de la Veeduría de la Movilidad de Medellín, la problemática más grande es el modo de notificación a los sancionados.

“El mayor problema no son las cámaras sino la indebida notificación, ya que esta debe hacerse a los tres días hábiles siguientes, y esto casi siempre no se cumple. El problema es que hay unos vacíos jurídicos muy grandes a nivel legal, y no se habla de lo que pasaría, si por ejemplo, el sancionado no se encuentra ese día en su casa y le llega la notificación vía correo certificado”, afirma Mauricio Flores.

Ante esto el secretario añade que “el Consejo de Estado ratificó hace poco que nosotros tenemos que enviar entre los tres días hábiles siguientes a la elaboración del comparendo electrónico la información a una empresa de correo certificado para notificarle al infractor”.

La Corte Constitucional falló que los ciudadanos que no fueron notificados en el plazo que establece la ley pueden demandar las fotomultas ante la justicia contenciosa administrativa.

Vea dónde están las cámaras de fotodetección en Medellín: