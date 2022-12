En pueblo de Antioquia ‘adoptan’ a un hipopótamo como su mascota

El animal recorre, orondo, las calles de Puerto Triunfo y sus habitantes ya no lo perciben como un peligro. Estiman que en esa zona hay unos 46 ejemplares.

Claudia Patricia Camacho, habitante de Doradal, dijo que “el hipopótamo es la mascota de este pueblo, se puede decir que ya se toma todas las calles como de cuenta de él, por acá, pues prácticamente mantiene por acá por todo esto, mantiene comiendo pasto y es inofensivo”.

Incluso, manifestó Gilberto de Jesús Quintero, otro lugareño, los niños molestan al hipopótamo y este no se muestra agresivo ni ha intentado atacarlos.

Para Magdalena Torres Rojas, promotora ambiental de la Umata de Puerto Triunfo, hay un hipopótamo en particular, que se ha familiarizado con los habitantes del corregimiento.

“Afortunadamente la comunidad disfruta de verlo pasar, de tenerlo tan cerca, pero ha seguido nuestras instrucciones afortunadamente, no los agreden, no se ponen en contacto con él y no arriesgan al menos su vida, que es lo más importante”, explicó.

Según las autoridades ambientales, entre los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare en Antioquia, deambulan aproximadamente 46 hipopótamos.

Esa especia llegó a Colombia de manos de narcotraficantes como el extinto Pablo Escobar.