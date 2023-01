En Rionegro prohíben corrida de toros programada para realizarse en Llanogrande

Defensores de los derechos de los animales alertaron a la Alcaldía del evento y esta emitió un comunicado contundente.

La administración de Rionegro se pronunció frente a un evento taurino que se tiene previsto para este 1 de diciembre en el corregimiento de Llanogrande, en el Oriente antioqueño.

Con publicidad en las redes sociales los organizadores lo llaman el “Festival de la Inclusión”.

Andrés Julián Rendón, alcalde de Rionegro, manifestó que el “evento taurino que se publicita en redes sociales para el 1 de diciembre en Llanogrande, no cuenta con autorización. Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Policía Nacional al frente del tema para evitar que se lleve a cabo. Agradezco información ciudadana que nos alertó”.

Según el mandatario el evento no se debe desarrollar no solo porque no se requirió el permiso sino también porque el acuerdo 020 del 2014 "establece una política para la protección integral de la fauna del Municipio de Rionegro (…) y se dictan otras disposiciones”.

En el artículo trigésimo octavo se dicta que “se declara a Rionegro ciudad protectora y defensora de animales, donde se prohíben espectáculos en donde se maltraten, torturen o maten animales”.

En un comunicado, la Alcaldía señaló que de hacerse este evento los organizadores recibirán sanciones económicas.

Por su parte Emiliano Sierra, quien hace parte de Asotauro Medellín, manifestó que desconoce quiénes están detrás de este evento.

“El derecho de las prohibiciones del espectáculo taurino lo tiene el Congreso y en la actualidad en aquellos lugares en donde tradicionalmente se practica el toreo se sigue realizando como en Manizales y Cali, y yo hasta donde conozco, en Rionegro no existe plaza de toros”, indicó Emiliano Sierra.

Por el momento los organizadores de este evento no se han pronunciado al respecto.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales como AninmalNaturalis, Donatón por los Animales, también se pronunciaron al respecto, pidiendo a la Alcaldía que por ninguna circunstancia permita que el evento se desarrolle:

