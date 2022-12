En Robledo una fábrica y dos casas cedieron a causa de una construcción

La emergencia se presentó en el sector de Pilarica, perteneciente al barrio Robledo, al occidente de Medellín, donde una fábrica de lavaderos prefabricados y dos viviendas colapsaron en su totalidad a raíz de la construcción de un edificio de apartamentos aledaño.

El hecho se presentó en la mañana del sábado, cuando el terreno cedió. Por fortuna no hubo heridos.

Según Juan Carlos Sánchez, trabajador de la fábrica, él se salvó de milagro porque antes de que la casa se desplomara escuchó un estruendo en la parte trasera. “Salí corriendo y a los diez minutos vi como la estructura cayó”, dijo.

Sofonías Mena Gamboa, dueño de la fábrica, manifestó que el inminente peligro comenzó hace un par de meses, cuando las paredes comenzaron a presentar grietas.

“Con mi fábrica otras dos casas comenzaron a presentar fracturas en sus paredes. Le avisamos al ingeniero de la obra pero este solo mandó a resanar las grietas. El representante de la obra nunca dio la cara”, afirmó Sofonías Mena.

La construcción del edificio comenzó hace siete meses y, según vecinos del sector, la constructora nunca hizo un muro de contención para que el terreno no cediera.

El Dagrd hizo presencia en la zona y ordenó evacuar siete casas más por la inminencia del colapso.

Tres familias conformadas por 14 personas son las afectadas, entre ellas hay un par de ancianos que superan los 70 años.

Noticias Caracol intentó contactar a los dueños de la constructora pero no han dado respuesta.

Según el cartel que indica las especificaciones de la obra, el proyecto es efectuado por Construcciones y Proyectos Pilarica SAS.

Fotos: Javier Velázquez