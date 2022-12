En San Antonio de Prado más de 12 mil viviendas están sin agua

Las cuadrillas de EPM que trabajan para reparar un daño en una tubería de la red de acueducto del corregimiento de San Antonio de Prado, al Sur del Valle de Aburrá, no han podido terminar el arreglo que desde el sábado tiene a 12 mil viviendas sin agua.

Debido a la complejidad de las obras que se adelantan aún no se sabe con certeza cuándo será reestablecido el servicio.

Los sectores más afectados son San Antonio de Prado, Rosaleda, El Limonar, La Verde, La Manguala, Pradito y Barichara.

Sin embargo, EPM reparte bolsas de agua para la cocción de los alimentos y tiene cuatro carros tanques suministrando el líquido en la zona.

