En San Cristóbal marcharon en defensa de la vida de los niños y niñas de Medellín

En lo que va de 2019 se han registrado seis casos de menores de 13 años asesinados en la capital antioqueña.

Con banderas, camisas blancas y carteles, la comunidad del corregimiento de San Cristóbal se movilizó para rechazar la muerte del niño Marlon Andrés Cuesta y de la niña Sindy Johana Toro, la comunidad exige justicia y que se respeten sus derechos.

"Queremos que no se repita más, que no solamente sean protegidos los niños de aquí de San Cristóbal si no los de todo Medellín y Colombia", comenta Paula Andrea Rojas, vocera de la marcha.

El dolor de la pérdida deja en la comunidad un sentimiento de rabia, pero alberga la esperanza de que se haga justicia.

"A los padres de familia que estén pendientes de los cambios del niño, si le pasa algo, porque hoy fue Sindy y mañana puede ser uno de nosotros", advierte una manifestante.

Por parte de la Alcaldía de Medellín se hará el acompañamiento psicológico a las familias afectadas por la muerte de estos dos menores.

"Acompañamos a las familias en sus diferentes entornos, en el primario que es familiar, sus amigos, el barrio y la institución educativa, hay acompañamiento psicosocial y jurídico", explica Paula Suárez, secretaria de Inclusión Social.

Además, se mantiene la recompensa de cincuenta millones de pesos para quien dé información sobre el asesinato del menor Marlon Andrés Cuesta.